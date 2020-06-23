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Факты / Мир

Защита от безработицы: Трамп остановил выдачу рабочих виз США

До конца 2020 года США приостанавливают выдачу некоторых рабочих виз. Президент Дональд Трамп 22 июня подписал соответствующий указ.

Этим же документом он продлил ограничения по грин-карт.

Свое решение американский президент мотивировал защитой населения страны от безработицы, которая из-за пандемии коронавируса достигла 13%.

В Белом ломе считают, что таким образом удастся сохранить для американцев до полумиллиона рабочих мест.

Критики Трампа считают, что он просто использует пандемию для ужесточения иммиграционных законов.

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Ограничения коснутся виз H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторых виз J-1.

H-1B выдаются квалифицированным специалистам в технологической отрасли.

Визы H-2B – сезонным рабочим, в том числе в индустрии гостеприимства, за исключением сельского хозяйства, пищевой промышленности и здравоохранения.

H-4 – это визы для супругов владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются ученым и исследователям, а L-1 – руководителям и другим ключевым сотрудникам транснациональных корпораций.

Дональд Трамп 21 апреля подписал указ, которым запретил иммиграцию в США из-за пандемии коронавируса.

В то же время американский лидер еще в начале своего президентского срока настаивал на остановке иммиграции.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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