До конца 2020 года США приостанавливают выдачу некоторых рабочих виз. Президент Дональд Трамп 22 июня подписал соответствующий указ.

Этим же документом он продлил ограничения по грин-карт.

Свое решение американский президент мотивировал защитой населения страны от безработицы, которая из-за пандемии коронавируса достигла 13%.

В Белом ломе считают, что таким образом удастся сохранить для американцев до полумиллиона рабочих мест.

Критики Трампа считают, что он просто использует пандемию для ужесточения иммиграционных законов.

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Ограничения коснутся виз H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторых виз J-1.

H-1B выдаются квалифицированным специалистам в технологической отрасли.

Визы H-2B – сезонным рабочим, в том числе в индустрии гостеприимства, за исключением сельского хозяйства, пищевой промышленности и здравоохранения.

H-4 – это визы для супругов владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются ученым и исследователям, а L-1 – руководителям и другим ключевым сотрудникам транснациональных корпораций.

Дональд Трамп 21 апреля подписал указ, которым запретил иммиграцию в США из-за пандемии коронавируса.

В то же время американский лидер еще в начале своего президентского срока настаивал на остановке иммиграции.