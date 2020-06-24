Суд Гааги обвинил президента Косово в военных преступлениях

Гаагский трибунал обнародовал обвинения президенту Косово Хашиму Тачи и еще девяти лицам из его окружения.

Как сообщили представители трибунала, все они причастны к убийству около 100 человек в Косово.

Среди преступлений — массовые убийства, похищения, пытки и преследования “политически невыгодных” лиц, в частности сербов, косовских албанцев и цыган.

— Все подозреваемые несут уголовную ответственность за около 100 убийств, — говорится в сообщении Гаагского трибунала.

В 1997 году Хашим Тачи уже избежал заключения в Сербии.

Позже Интерпол получил ордер на его арест. Тачи задержали, но вскоре из-за нехватки доказательной базы отпустили на свободу.

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После провозглашения независимости Косово Хашим Тачи занимал высокие государственные должности, а президентом стал в феврале 2016 года.

Второй раз Гаагский трибунал заинтересовался Тачи уже летом 2017 года.

Журналистам политик заявлял, что проведение такого трибунала является исторической несправедливостью по отношению к Косово.

Украина и еще почти 100 стран не признают независимости республики Косово, до 2008 года официально входила в состав Сербии.