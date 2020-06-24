Северная Корея приостановила планы военных действий против Южной Кореи.

В последние недели усилилась напряженность в отношениях между двумя странами, поскольку группы на юге планировали распространять через границу пропагандистские листовки.

С севера угрожали направить войска в демилитаризованную зону на внутрикорейской границе.

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Но на встрече с председательством лидера Ким Чен Ына заявили, что было принято решение приостановить военные действия.

Центральная военная комиссия приняла решение после того, как она приняла во внимание сложившуюся ситуацию.

Сестра главы КНДР Ким Едзонг отдала приказы армии более недели назад, заявив, что они решительно предпримут следующее действие отчасти из-за того, что Пхеньян обвинил Сеул в том, что он не смог остановить активистов, рассылающих антирежимные листовки за границу.

Взрыв офиса

На прошлой неделе Северная Корея взорвала Межкорейское отделение связи на своей стороне границы, которое было создано два года назад для обеспечения регулярного диалога между двумя странами.

Здание было полностью разрушено мощным взрывом. О пострадавших и жертвах не заявляли.