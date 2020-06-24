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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 24 июня

По состоянию на утро 24 июня коронавирус в мире обнаружили у 9 239 794 человек, за сутки количество случаев увеличилось на более чем 165 тыс.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 476 945 человек, а за сутки более 5 тыс.

Полностью выздоровели уже 5 041 813 пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 2 346 937;
  • Бразилия — 1 145 906;
  • Россия — 598 878;
  • Индия — 440 215;
  • Великобритания — 307 682.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • Бразилия — 40 131;
  • США — 36 015;
  • Индия — 15 665;
  • Россия — 7 425;
  • Мексика — 4 5677.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

  • США — 121 224;
  • Бразилия — 52 645;
  • Великобритания — 43 011;
  • Италия — 34 675;
  • Франция — 29 723.

20 июня Украина находится на 25 месте из 215 по количеству больных Covid-19. В стране зафиксировано 38 074  случая, а за сутки прирост составил — 833. На прошлой неделе в Украине существенно увеличилось количество новых случаев коронавируса. Ежедневно диагноз Covid-19 подтверждается у более чем 800 человек.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, в которых ослабили карантин

С 27 июня в Египте заработают рестораны и кафе. Им разрешили работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.

Религиозные заведения, мечети и храмы будут открыты для ежедневных молитв.

В Великобритании с 4 июля возобновят работу кинотеатры и музеи.

С 21 июня Черногория принимает украинских туристов. Для въезда в страну необходимо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, который был сделан не позднее 48 часов.

Для сравнения, коронавирус в мире 24 июня обнаружили у 9 074 624 человек. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигло 120 393 человек.

Фото: Dreamstime

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