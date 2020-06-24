По состоянию на утро 24 июня коронавирус в мире обнаружили у 9 239 794 человек, за сутки количество случаев увеличилось на более чем 165 тыс.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 476 945 человек, а за сутки более 5 тыс.

Полностью выздоровели уже 5 041 813 пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 346 937;

Бразилия — 1 145 906;

Россия — 598 878;

Индия — 440 215;

Великобритания — 307 682.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

Бразилия — 40 131;

США — 36 015;

Индия — 15 665;

Россия — 7 425;

Мексика — 4 5677.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 121 224;

Бразилия — 52 645;

Великобритания — 43 011;

Италия — 34 675;

Франция — 29 723.

20 июня Украина находится на 25 месте из 215 по количеству больных Covid-19. В стране зафиксировано 38 074 случая, а за сутки прирост составил — 833. На прошлой неделе в Украине существенно увеличилось количество новых случаев коронавируса. Ежедневно диагноз Covid-19 подтверждается у более чем 800 человек.

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Страны, в которых ослабили карантин

С 27 июня в Египте заработают рестораны и кафе. Им разрешили работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.

Религиозные заведения, мечети и храмы будут открыты для ежедневных молитв.

В Великобритании с 4 июля возобновят работу кинотеатры и музеи.

С 21 июня Черногория принимает украинских туристов. Для въезда в страну необходимо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, который был сделан не позднее 48 часов.

Для сравнения, коронавирус в мире 24 июня обнаружили у 9 074 624 человек. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигло 120 393 человек.