По состоянию на утро 24 июня коронавирус в мире обнаружили у 9 239 794 человек, за сутки количество случаев увеличилось на более чем 165 тыс.
Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 476 945 человек, а за сутки более 5 тыс.
Полностью выздоровели уже 5 041 813 пациентов.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 346 937;
- Бразилия — 1 145 906;
- Россия — 598 878;
- Индия — 440 215;
- Великобритания — 307 682.
Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- Бразилия — 40 131;
- США — 36 015;
- Индия — 15 665;
- Россия — 7 425;
- Мексика — 4 5677.
Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:
- США — 121 224;
- Бразилия — 52 645;
- Великобритания — 43 011;
- Италия — 34 675;
- Франция — 29 723.
20 июня Украина находится на 25 месте из 215 по количеству больных Covid-19. В стране зафиксировано 38 074 случая, а за сутки прирост составил — 833. На прошлой неделе в Украине существенно увеличилось количество новых случаев коронавируса. Ежедневно диагноз Covid-19 подтверждается у более чем 800 человек.
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Страны, в которых ослабили карантин
С 27 июня в Египте заработают рестораны и кафе. Им разрешили работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.
Религиозные заведения, мечети и храмы будут открыты для ежедневных молитв.
В Великобритании с 4 июля возобновят работу кинотеатры и музеи.
С 21 июня Черногория принимает украинских туристов. Для въезда в страну необходимо будет показать отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, который был сделан не позднее 48 часов.
Для сравнения, коронавирус в мире 24 июня обнаружили у 9 074 624 человек. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигло 120 393 человек.