Коронавирус в мире: почему вспышка Covid-19 не скоро уйдет

В мире страны уже начинают выходить из карантина, который вводили из-за коронавируса, но вспышка Covid-19 показывает, что пандемия не закончится в ближайшее время.

Данные показывают, что количество случаев растет на рекордном уровне, многие из них в Латинской Америке и Азии, в странах, которые никогда на самом деле не сталкивались с вирусом, например, Бразилия, Мексика и Индия.

В других странах, достигших хорошего прогресса в замедлении или сдерживании вируса, включая Германию, Южную Корею и Австралию — новые всплески случаев подчеркивают то, насколько тонкой может быть среда, где ввели ограничения.

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В некоторых штатах США наблюдается рекордное количество случаев, когда экономическое и социальное жизни начинают возвращаться.

В Германии штат Северный Рейн-Вестфалия ввел новое закрытия в районе вокруг мясокомбината, пострадавшего от вспышки коронавируса. Около у 1553 рабочих на заводе Toennies обнаружили болезнь.

Премьер-министр штата Армин Лашет объявил во вторник, что весь район Гетерсло, в котором проживают более 360 000 человек, закроют на следующей неделе.

Детские центры и школы в районе уже закрылись из-за вспышки, а рестораны, бары и спортзалы также закроются на неделю. Сборы на открытом воздухе более двух человек раз запретили.

В Австралии, где зафиксировали более 7 400 случаев коронавируса, новая вспышка в штате Виктория. Поэтому власть усиливает и повторно вводит много ограничений.

— У нас было более 120 новых случаев за последние семь дней, и главная причина этого роста — из-за случаев болезни в семьях, — сказал главный врач здравоохранения профессора Виктории Бретт Саттон.

По его словам, люди не придерживаются советов по физическому дистанцированию, гигиене и ограничения количества людей, которых приглашают в свой дом. Именно это и является причиной, почему коронавирус в мире не проходит.

По состоянию на утро 24 июня коронавирус в мире обнаружили у 9 239 794 человек, за сутки количество случаев увеличилось на более чем 165 тыс. Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 476 945 человек, а за сутки более 5 тыс.