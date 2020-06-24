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Факты / Мир

Не надел маску в церкви: премьера Болгарии оштрафовали за нарушение карантина

Премьер-министра Болгарии Бойка Борисова оштрафовали за вход в церковь без маски.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По правилам, введенным его собственным правительством, Борисов, его сотрудники и некоторые журналисты будут оштрафованы на €150.

— Премьер-министру, его сотрудникам и журналистам будет наложен штраф за несоблюдение мер по борьбе с эпидемией и, в частности, за нарушение указа об обязательном ношении масок в закрытых общественных местах, — заявили в министерстве здравоохранения.

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Во вторник Борисов отправился в Рильский монастырь в юго-западной части страны, чтобы отремонтировать дорогу, ведущую к храму.

Прежде чем войти в церковь без маски, он побеседовал с настоятелем монастыря.

Министерство здравоохранения уже наложило штраф в размере €1 500 в понедельник на консервативную гербскую вечеринку Борисова за проведение субботней встречи в многолюдной комнате в присутствии премьер-министра.

Источник: Euronews

Фото: Pixabay

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