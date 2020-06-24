В Черногории разъяснили условия въезда для украинцев

Въезд в Черногорию возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Тест должен быть в лаборатории, имеющей специальную аккредитацию, пишет посол Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook.
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Правительство Черногории ввело следующие требования:
- должен быть ПЦР-тест, а не ИФА-тест;
- тест за 72 часа до момента пересечения черногорской границы;
- тест должен быть распечатан и переведен на черногорскую или английский язык;
- тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO / IEC 17025
Посольство советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию, советуют использовать прямые перелеты.
Коронавирус в Черногории
Черногория заявила, что первой в Европе преодолела коронавирус.
Правительство разрешило гражданам участвовать в собраниях, но не более 200 человек. На территорию страны могут попасть граждане стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тыс. населения.
Черногория разделила страны на зоны — красную, желтую и зеленую.
Странам с зеленой зоны разрешен въезд без ограничений, с желтой — с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Гражданам стран с красной зоны въезд запрещен.
Украина находится в желтой зоне.
Источник: Михаил Шматов