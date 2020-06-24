За время пандемии коронавируса не менее 24 человека из здравоохранения США ушли в отставку, или были уволены с должности.

Об этом заявила генеральный директор Национальной ассоциации служащих здравоохранения города и округа Лори Фриман.

— То, что обычно является простым советом здравоохранения, поступающим от надежного источника в общине, местного управления здравоохранения, подвергается политизации. Это становится похожим на то, что консультация по здравоохранению ограничивает права людей, их свободы передвигаться, — сказала Фриман.

В общем угрозы государственным чиновникам случаются очень часто. Официальные лица и работники департамента здравоохранения подвергаются физической опасности и политической насилию.

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Уже несколько месяцев американский врач и ученый, руководитель Института аллергологии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи получает угрозы. Поэтому его безопасностью занимаются правоохранительные органы.

Также в Грузии Кэтлин Туми, уполномоченный департамента здравоохранения в государстве, в прошлом месяце подтвердила, что получила несколько угроз.

Несмотря на то, что в мире страны уже начинают выходить из карантина, который вводили из-за коронавируса, вспышка Covid-19 показывает, что пандемия не закончится в ближайшее время.