В некоторых штатах США наблюдается тревожный всплеск коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.
Группа работников здравоохранения, в том числе доктор Энтони Фаучи, заявила, что следующие несколько дней будут иметь решающее значение для предотвращения новых вспышек.
— Пару дней назад было 30 000 новых инфекций за один день. Это очень беспокоит меня, — сказал он.
Читайте: В США готовы более 2 млн доз вакцины от коронавируса — Трамп
Четыре ведущих эксперта также подтвердили, что президент Дональд Трамп никогда не велел замедлить тестирование.
Высказывание Трампа
Их комментарии появились после того, как Трамп заявил на митинге на выходных в Оклахоме, что он попросил, чтобы его команда провела меньше тестов, чтобы уменьшить количество официальных случаев.
— Насколько мне известно, никому из нас никогда не говорили о том, чтобы замедлять тестирование, — сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Фаучи.
Он добавил, что они будут проводить больше испытаний.