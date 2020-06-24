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Факты / Мир

В США наблюдается тревожный всплеск коронавирусной инфекции — эксперт

В некоторых штатах США наблюдается тревожный всплеск коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Группа работников здравоохранения, в том числе доктор Энтони Фаучи, заявила, что следующие несколько дней будут иметь решающее значение для предотвращения новых вспышек.

— Пару дней назад было 30 000 новых инфекций за один день. Это очень беспокоит меня, — сказал он.

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Четыре ведущих эксперта также подтвердили, что президент Дональд Трамп никогда не велел замедлить тестирование.

Высказывание Трампа

Их комментарии появились после того, как Трамп заявил на митинге на выходных в Оклахоме, что он попросил, чтобы его команда провела меньше тестов, чтобы уменьшить количество официальных случаев.

— Насколько мне известно, никому из нас никогда не говорили о том, чтобы замедлять тестирование, — сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Фаучи.

Он добавил, что они будут проводить больше испытаний.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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