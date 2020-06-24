Открытие границ ЕС: украинцев не пустят после 1 июля

Государства ЕС с 1 июля могут открыть границы для иностранных туристов, однако в список не попадут граждане стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Критерием, от которого зависит, получат ли туристы разрешение на въезд, является количество новых больных на 100 тыс. населения. Динамику будут мониторить в течение последних 14 дней.

Показатель может быть 16 или 20 случаев на 100 тыс. населения, с ним страны-члены ЕС пока определяются.

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Однако Украина из-за увеличения количества новых больных в июне не попадает в этот список. Кроме того, согласно правилам, границы ЕС останутся закрытыми для США, России и Бразилии.

Этот список будет пересматриваться в зависимости от ситуации в той или иной стране.

С 1 июня европейские страны начали ослаблять карантин и открывать границы для иностранцев.

Пока речь идет только о разрешении на туризм внутри ЕС.

Факты ICTV публиковали список стран ЕС, которые открыли границы после карантина, а также условия и правила пересечения границы.

Источник: The New York Times