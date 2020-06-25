Ремдесивир получил условное разрешение на продажу, как препарат для лечения коронавируса.

Об этом заявили в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

В Европе этот препарат называется Veklury. Он получил условное маркетинговое разрешение для лечения Covid-19 пациентам с пневмонией.

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— Принимая во внимание имеющиеся данные, Агентство считает, что соотношение пользы и риска было положительным у пациентов с пневмонией, которым нужен дополнительный кислород, и пациентов с тяжелыми заболеваниями, — говорится в заявлении.

Исследование ремдесивира

Тысяче пациентов давали ремдесивир или плацебо.

Больные средней тяжести выздоровели через 11 дней. Тем, кто принимал плацебо понадобилось более 15 дней.

У пациентов с легкой формой болезни, ремдесевир не действовал ефективно.

Для тяжелобольных время выздоровления составляло 12 дней в группе ремдесивира и 18 дней в группе плацебо.

Применение ремдесивира

Ремдесивир вводится внутривенно, потому он может использоваться только в больницах.

Лечение начинается с введения 200 мг в первый день. После этого вводится одна инфузия 100 мг в день в течение не менее четырех дней. Но не более девяти дней.

Вакцина от коронавируса

Одной из самых перспективных вакцин является препарат от британской фармацевтической компании AstraZeneca. Первые 400 млн доз уже зарезервировали Италия, Франция, Германия и Нидерланды.

Украина будет стараться одной из первых получить вакцину от Covid-19.

Всего в мире розброляеться около 50 вакцин от коронавируса. Наиболее перспективными называют исследования в США, Великобритании, Китая и Франции.

Источник: ЕМА