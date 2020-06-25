К утру четверга общее количество случаев инфицирования коронавирусом составило 9 407 078 человек, а число погибших увеличилось до 482 162 человек, по данным Университета Джона Хопкинса.

В США насчитывается 2 380 490 случаев и 121 969 смертей. В США, по-прежнему, наблюдается самое большое в мире число случаев инфицирования и смертей от Covid-19.

На втором месте Бразилия с 1 188 631 случаем выявления инфекции и 53 830 смертельными случаями.

По количеству случаев Россия занимает третье место (606 043), за ней следуют Индия (456 183), Великобритания (308 336), Перу (264 689), Чили (254 416), Испания (247 086), Италия (239 410), Иран (212 501). ), Франция (197 885), Мексика (19 687), Германия (192 871), Турция (191 657), Пакистан (188 926), Саудовская Аравия (167 267), Бангладеш (122 660), Южная Африка (111 796) и Канада (104 087).

Другими странами с более чем 10 тыс. смертей от Covid-19 являются Великобритания (43 165), Италия (34 644), Франция (29 734), Испания (28 327), Мексика (24 324) и Индия (14 476).

По состоянию на 25 июня Украина находится на 35 месте в рейтинге (39 852 случая по состоянию на 24 июня).

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Ситуация с коронавирусом в мире 25 июня – детально

За последний месяц, после того, как Латинскую Америку объявили новым эпицентом пандемии коронавируса, количество случаев Covid-19 здесь увеличилось в три раза с почти 690 тыс. в мае до более чем двух миллионов сегодня.

Президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе в разработке вакцини от коронавируса, заявил:

— Я думаю, вас ждет большой сюрприз, прекрасный сюрприз, раньше, чем кто-либо мог подумать.

При этом американский лидер не предоставил никаких конкретных деталей.

Для сравнения, коронавирус в мире по состоянию на 24 июня обнаружили у 9 239 794 человек. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США.