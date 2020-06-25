Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей умер из-за огнестрельного ранения в голову.

Такое заключение сделал судебно-медицинский эксперт Джозеф Венделькен.

По его словам, смерть наступила в результате огнестрельного ранения.

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Также на месте смерти эксперты не обнаружили никаких следов насилия, поэтому признаков того, что Сергей Хрущев умер в результате нападения, нет.

О смерти сына первого секретаря ЦК КПСС стало известно 18 июня. Тогда в полицию обратилась жена Сергея Валентина и сообщила, что скончался ее муж.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело Хрущева и констатировали его смерть. Уголовное дело не заводилось, поэтому после выясненных деталей расследование прекратили.

Еще в 1991 году Сергей Хрущев переехал жить в США. Там он читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете. Всю жизнь он занимался наукой, является доктором технических наук. Лауреат Ленинской премии.