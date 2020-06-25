В США могут запретить продукцию Huawei из-за влияния Китая

Министерство обороны США включило Huawei в список мировых компаний, которые вредят американскому бизнесу.

Из-за контроля со стороны военных КНР запретить Huawei в США могут по соображениям национальной безопасности.

Кроме Huawei, в списке оказалось по меньшей мере четыре известные китайские компании — ikvision, China Telecoms, China Mobile и AVIC.

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Поддержка китайскими военными Huawei состоит в шпионаже и передаче американских технологий.

Торговая война США с Китаем длится не первый год, и в миллиардные тарифы стали ответом на кражу торговых секретов США.

Компания Huawei планирует оспаривать обвинения американской стороны.

Компания Huawei планирует оспаривать обвинения американской стороны, хотя в 2017 году после иска по промышленному шпионажу в США выплатила $4,8 млн компенсации убытков.