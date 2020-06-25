От запаха воды в кранах задыхаешься: в Минске огромные очереди за водой

В столице Беларуси Минске люди выстраиваются в огромные очереди к родникам с водой из-за ухудшения качества воды в трубопроводе.
Проблему с водой, которую зафиксировали днем 24 июня, к утру четверга так и не решили.
— В микрорайоне Юго-Запад катастрофическая ситуация. Кран открыть невозможно – задыхаешься от запаха просто. А сколько уже отравилось такой водой – только гадать приходится, не все-же интернет читают, — пишет минчанка.
Вчера в минском парке 60-летия Великого Октября за чистой водой наблюдалась очередь из 200 человек.
Власти города организовали также подвоз воды в цистернах к двум десяткам адресов.
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Яремче без воды
В Украине город Яремче Ивано-Франковской области остался без водоснабжения из-за обрушения дороги 24 июня, которое разрушило главный водопровод.
Работники местного водоканала начали работы по ликвидации аварии из-за непогоды на Западной Украине.
Фото: Беларусь головного мозга