В столице Беларуси Минске люди выстраиваются в огромные очереди к родникам с водой из-за ухудшения качества воды в трубопроводе.

Проблему с водой, которую зафиксировали днем 24 июня, к утру четверга так и не решили.

— В микрорайоне Юго-Запад катастрофическая ситуация. Кран открыть невозможно – задыхаешься от запаха просто. А сколько уже отравилось такой водой – только гадать приходится, не все-же интернет читают, — пишет минчанка.

Вчера в минском парке 60-летия Великого Октября за чистой водой наблюдалась очередь из 200 человек.











От запаха воды в кранах задыхаешься: в Минске огромные очереди за водой / 3 фотографии

Власти города организовали также подвоз воды в цистернах к двум десяткам адресов.

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Яремче без воды

В Украине город Яремче Ивано-Франковской области остался без водоснабжения из-за обрушения дороги 24 июня, которое разрушило главный водопровод.

Работники местного водоканала начали работы по ликвидации аварии из-за непогоды на Западной Украине.

Фото: Беларусь головного мозга