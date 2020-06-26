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Факты / Мир

30 стран Европы страдают от новой вспышки коронавируса — ВОЗ

Впервые за несколько месяцев в Европе наблюдается резкий рост количества новых случаев коронавируса.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге на брифинге в Копенгагене.

— Когда Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион регистрирует почти 20 тыс. новых случаев и более 700 жертв ежедневно.

На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост количества еженедельных случаев, — отметил Клюге.

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По словам директора, количество новых случаев инфицирования возросло в 30 странах за последние две недели. В 11 из них зафиксировали особенно острый рост заболеваемости.

По состоянию на утро 26 июня коронавирус в мире обнаружили у 9 586 769 человек, за сутки количество случаев увеличилось почти на 180 тыс. Лидерами антирейтинга остаются США.

Фото: Dreamstime

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