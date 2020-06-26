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В Албанию из Киева отправился первый чартерный рейс

После открытия границ для украинцев 26 июня из Украины в Албанию отправился первый чартерный рейс.

Украинцы полетели на отдых из аэропорта Киев, отчитывается пресс-служба.

— Самолет авиакомпании Jonika отправился в Албанию, — говорится в сообщении.

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После ослабления карантина и восстановления международного авиасообщения с 15 июня украинцы могут посетить другие страны.

Однако не все государства готовы принимать наших граждан. Например, страны ЕС пока останутся закрытыми для украинцев.

А вот открывают границы без ограничений США, Ирландия, Сербия и Албания.

Кроме того, можно посетить Великобританию и Беларусь, однако есть требование — нужно будет 14 дней побыть на самоизоляции.

Источник: Аэропорт Киев

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