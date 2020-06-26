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Факты / Мир / Россия

Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку

Российский суд поставил точку в так называемом театральном деле, которое длится уже три года и вызвало массовую волну недовольства.

Мещанский суд Москвы вынес приговор режиссеру, художественному руководителю театра Гоголь-центр Кириллу Серебренникову по обвинению в хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта Платформа. Он получил три года условно и 800 тыс. рублей штрафа.

Алексей Малобродский получил два года условно и 300 тыс. рублей штрафа, Юрий Итин – три года условно и 200 тыс. рублей штрафа.

А Софье Апфельбаум назначили штраф, но его уплачивать не нужно из-за истечения срока давности. 

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Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении 129 млн рублей. Его будут выплачивать Серебренников и два других фигуранта театрального дела.

Имущество и банковские счета режиссера арестованы до выплаты ущерба.

Адвокаты Серебренникова заявили, что обжалуют приговор.

Дело Серебренникова

Кирилл Серебренников — российский режиссер театра и кино, лауреат Национальной премии в области телевидения ТЭФИ, победитель конкурсных программ Открытого российского кинофестиваля Кинотавр, Римского международного кинофестиваля, премии Станиславского, Хрустальный Турандот, художественный руководитель Гоголь-центра.

В августе 2017 года его задержали по подозрению в якобы хищении не менее 68 млн руб. (более $1 млн), выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта Платформа.

По данным следствия, руководство организации Седьмая студия присвоило в целом 133 млн руб. Серебренникова обвинение предлагало посадить на шесть лет и оштрафовать на 800 тыс. рублей.

Другим обвиняемых по театральному делу — Алексею Малобродскому, Юрию Итину, Софье Апфельбаум — на сроки от четырех до пяти лет.

Никто из обвиняемых свою вину не признал.

Фото: Кирилл Серебренников

Источник: Радио Свобода

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