Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против коронавируса.

Но, несмотря на это, исследования продолжаются и сейчас уже испытывают более 100 вариантов.

В частности, в Европейском агентстве по лекарственным средствам ремдесивир получил условное разрешение на продажу, как препарат для лечения коронавируса.

Ранее его исследования показали, что для тяжелобольных, принимавших препарат, время для выздоровления составляло 12 дней. Но у пациентов с легкой формой болезни, он не действовал эффективно.

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А вот в Израиле создали вакцину от коронавируса на базе другого вируса. Израильские биотехнологи уже сообщили об успешных доклинических испытаниях VSV-ΔG-spike.

В ее состав входит генномодифицированный вирус везикулярного стоматита Индиана (VSV). Именно он кодирует белок-шип (S-белок) с поверхности коронавируса и таким образом вызывает иммунную реакцию организма.

Вакцину уже испытали на золотистых хомяках.

В США же началось тестирование не вакцины, а “коктейля из антител” к Covid-19. По мнению ученых, смесь двух видов антител должна предотвратить возникновение коронавируса в организме.

Разработкой и тестированием антивирусного коктейля занимается американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc.

А пока одной из самых перспективных вакцин является препарат от британской фармацевтической компании AstraZeneca. Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже заказали 400 доз.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина должна получить доступ к вакцине от Covid-19 наравне с другими странами, как только она будет изготовлена.

Источник: CNN, bioRxiv, ЕМА