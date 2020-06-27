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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 27 июня

По состоянию на утро 27 июня коронавирус в мире обнаружили у 9 801 572 человек, за сутки количество случаев увеличилось на более чем 210 тыс.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 476 945 человек, а за сутки более 5 тыс.

Полностью выздоровели уже 5 041 813 пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 2 346 937;
  • Бразилия — 1 145 906;
  • Россия — 598 878;
  • Индия — 440 215;
  • Великобритания — 307 682.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • Бразилия — 47 341;
  • США — 46 907;
  • Индия — 18 276;
  • Россия — 6 800;
  • Южная Африка — 6 215.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

  • США — 125 039;
  • Бразилия — 55 961;
  • Великобритания — 43 498;
  • Италия — 34 708;
  • Франция — 29 781.

27 июня Украина находится на 35 месте из 215 по количеству больных Covid-19. В стране зафиксировано 42 065 случаев, а за сутки прирост составил — 948. За две недели количество новых случаев коронавируса в Украине существенно увеличилось. Ежедневно диагноз Covid-19 подтверждается у более чем 900 человек.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, в которых ослабили карантин

С 27 июня в Египте начинают работать рестораны и кафе, а также театры и кинотеатры. Им разрешили работать при 25% заполненности. Религиозные заведения, мечети и храмы открылись для ежедневных молитв.

В Словакии разрешили концерты под открытым небом при условии, что в них принимают участие не более 1 тыс. зрителей.

Со 2 июля в Украине начнут работу кинотеатры при 50% заполненности.

В Великобритании с 4 июля возобновят работу кинотеатры и музеи.

Для сравнения, в статистике коронавируса в мире 26 июня говорится о 9 586 769 больных. Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 124 402 человек.

Фото: Dreamstime

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