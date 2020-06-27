Европейский Союз отреагировал на призыв Украины о помощи в ликвидации последствий паводков в западных областях страны.

Для обеспечения потребностей Украины в ЕС задействовали механизм защиты.

— С целью оказать первую помощь украинским органам власти было активировано Механизм гражданской защиты ЕС, — говорится на сайте Европейской комиссии.

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На призыв украинской власти уже отреагировала Швеция, предложив предоставить 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов и обеспечить техническими экспертами.

— Мы готовы предоставить дальнейшую помощь и засвидетельствовать свою солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и со спасателями, которые работают на месте, — отметил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Неделю назад обильные дожди привели к самым большим паводкам на юго-западе Украины в течение последних 50 лет. Это привело к человеческим жертвам и к повреждению сотен домов.

Источник: Европейская комиссия