Количество больных коронавирусом в мире продолжает расти. По состоянию на утро 28 июня зафиксировали 9 955 495 случаев Covid-19, за сутки — более 153 тыс.

Всего из-за осложнений, вызванных болезнью, умерли 498 217 человек, а за сутки более 21 тыс. Полностью выздоровели уже 5 032 300 пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 510 092;

Бразилия — 1 313 667;

Россия — 626 779;

Индия — 508 953;

Великобритания — 311 727.

Страны, в которых зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 125 539;

Бразилия — 57 070;

Великобритания — 43 598;

Италия — 34 716;

Франция — 29 781.

По состоянию на 28 июня Украина находится на 35 месте по количеству больных. Уже две недели суточный прирост держится на высоком уровне, за сутки фиксируют не менее 900 новых случаев Covid-19.

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Страны, в которых ослабили карантин

Черногория с 21 июня уже принимает украинских туристов, но для въезда требует справку об отрицательном тесте на Covid-19.

Ослабила карантин и Словакия. Здесь даже разрешили проводить концерты под открытым небом при условии, что в них участвуют не более 1 тыс. зрителей.

Несмотря на большое количество больных, Великобритания с 4 июля возобновляет работу музеев и кинотеатров. Кроме того, страну можно посещать туристам, но обязательным остается двухнедельная обсервация.

Испания возобновила сообщение с Шенгенской зоной и Великобританией 21 июня. Для жителей этих стран самоизоляция не нужна.

Для сравнения, 27 июня коронавирусом в мире заболели 9 801 572 человека. Лидерами в антирейтинге остаются США, где количество больных вчера составляло 2 346 937, за сутки добавилось более 163 тыс. новых случаев.