Разработка вакцины от коронавируса обойдется в $31 млрд — ВОЗ

Для разработки эффективной и доступной вакцины против коронавируса нужно $31 млрд.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, в мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин.

Читайте: Украина должна получить доступ к вакцине от Covid-19 — Зеленский

Для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки. Она должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается.

По словам главной научной сотрудницы ВОЗ Сумии Сваминатан, обычно процесс разработки занимает до 10 лет. В нынешних условиях ВОЗ отводит на это 12, максимум 18 месяцев.

Кто первым получит вакцину

ВОЗ разработали критерии по которым должны раздавать вакцину от Covid-19.

Приоритет должен отдаваться медикам и полиции, особенно уязвимым пациентам с хроническими заболеваниями и работникам сфер, где есть тесный контакт.

ВОЗ надеется на несколько сотен миллионов доз лекарства до конца года.

Источник: ООН