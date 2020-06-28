В Польше выбирают президента — кто может возглавить страну

В соседней Польше начался первый тур выборов президента.

Право голоса имеют 30,2 млн поляков. В Польше можно голосовать на избирательном участке или дистанционно через почту.

Почте обязаны также проголосовать все, кто находится в изоляции и на карантине.

Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за карантина их перенесли.

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Вероятные победители выборов президента Польши

Среди вероятных победителей — действующий глава государства Дуда. Его основной конкурент — оппозиционный мэр Варшавы Рафал Тшасковський.

Всего кандидатов 11: Роберт Бедронь, Кшиштоф Босак, Шимон Головня, Марек Якубяк, Влодзимеж Косиняк-Камыш, Мирослав Пйотровский, Павел Танайо, Вальдемар Витковский, Станислав Жултек.

Как прогнозируют местные политологи, Дуда может получить в первом туре 41-43% голосов, а Тшасковський — 28-30%.

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, но, по прогнозам, это не удастся ни одному кандидату.

Официальные результаты обнародуют 1 июля.

Выборы в Беларуси

Еще одна соседняя страна скоро будет выбирать президента — Беларусь. Здесь основным претендентом называют действующего президента Александра Лукашенко.

На днях в задержали кандидата в президенты Виктора Бабарыка и его сына Эдуарда. Им предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.