В Польше выбирают президента — кто может возглавить страну

В соседней Польше начался первый тур выборов президента.
Право голоса имеют 30,2 млн поляков. В Польше можно голосовать на избирательном участке или дистанционно через почту.
Почте обязаны также проголосовать все, кто находится в изоляции и на карантине.
Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за карантина их перенесли.
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Вероятные победители выборов президента Польши
Среди вероятных победителей — действующий глава государства Дуда. Его основной конкурент — оппозиционный мэр Варшавы Рафал Тшасковський.
Всего кандидатов 11: Роберт Бедронь, Кшиштоф Босак, Шимон Головня, Марек Якубяк, Влодзимеж Косиняк-Камыш, Мирослав Пйотровский, Павел Танайо, Вальдемар Витковский, Станислав Жултек.
Как прогнозируют местные политологи, Дуда может получить в первом туре 41-43% голосов, а Тшасковський — 28-30%.
Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов, но, по прогнозам, это не удастся ни одному кандидату.
Официальные результаты обнародуют 1 июля.
Выборы в Беларуси
Еще одна соседняя страна скоро будет выбирать президента — Беларусь. Здесь основным претендентом называют действующего президента Александра Лукашенко.
На днях в задержали кандидата в президенты Виктора Бабарыка и его сына Эдуарда. Им предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.