Глобальная пандемия Covid-19 ускоряется – ВОЗ

Реальность такова, что на глобальном уровне до окончания пандемии Covid-19 еще очень далеко, заявил на прес-конференции диретор ВОЗ Тедрос Гебрейсус.

— Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется. Мы все в этом надолго, — отметил он.

По его словам, многие страны приняли беспрецедентные меры для подавления передачи вируса и спасения жизней, но они не смогли полностью остановить распространение болезни.

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Гебрейсус сказал, что в некоторых странах сейчас наблюдается всплеск новых случаев после того, как они начали ослаблять карантин.

Коронавирус в мире 29 июня

В мире уже более 10 млн человек заразились коронавирусом. Жертвами Covid-19 стали 500 тыс. больных. США лидеры и по количеству больных, и по количеству умерших — 2 548 996 и 125 763 соответственно. При этом Китай, откуда распространился вирус, ввели новый карантин в провинции, окружающей столицу Пекин. Там наблюдается новая вспышка.

Источник: WHO