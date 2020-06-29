Лукашенко считает, что коронавирус создали, чтобы “переделить мир”

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что пандемия коронавируса была создана специально.

На встрече с активом Минской области белорусский лидер рассуждал, не специально ли вирус создан “для того, чтобы Китай и США переделили мир”.

— Чтобы “пристегнуть” к себе другие страны? Основа — экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие, — сказал Лукашенко.

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Лукашенко, который не видит коронавируса

Лукашенко уже давно удивил мир своей позицией на счет пандемии коронавируса, когда не стал вводить карантин в Беларуси, несмотря на призыв Всемирной организации здравоохранения.

В Минске даже провели парад 9 мая по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент назвал ситуацию вокруг пандемии “психозом и глупостью” и считает, что “если не видишь коронавирус, то его нет”.

При этом белорусский лидер советует ходить в баню, заниматься спортом и есть сметанное масло, чтобы не быть инфицированным коронавирусом.

Источник: Інтерфакс