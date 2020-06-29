Президентские выборы в Польше — кто прошел во второй тур

Экзитпол опубликовал результаты первого тура президентских выборов в Польше. Так, во второй тур прошли действующий президент страны Анджей Дуда и оппозиционер Рафал Тжасковский.

Явка на выборы составила рекордные 62,9%.

По результатам экзитпола Дуда получил 41,8% голосов, а Тжасковський — 30,4%.

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Второй тур президентских выборов назначен на 12 июля.

— С такими результатами можно идти бороться за Польшу, — заявил главный оппозиционный кандидат от Гражданской платформы, мэр Варшавы Рафал Тжасковский.

Дуда, в свою очередь, отметил, что сейчас за него отдали больше голосов, чем пять лет назад.

Выборы президента Польши

Голосование за президента страны проходило 28 июня с 7.00 до 21.00 по местному времени.

Выборы проходили в условиях пандемии коронавируса, поэтому избиратели обязаны были приходить в масках, но при подтверждении личности их просили ненадолго снять. Части избирателей из самых пораженных районов разрешили голосовать по почте.