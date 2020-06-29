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Факты / Мир

В Германии пытались поджечь здание Бундестага

В Берлине в ночь на понедельник, 29 июня, группа злоумышленников пыталась поджечь Бундестаг — парламент Германии.

Об этом сообщило одно из немецких СМИ.

Неизвестные совершили попытку поджога около 1.00 ночи, пролив легковоспламеняющуюся жидкость на лист ДСП, закрывавший одно из окон на восточной части здания.

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В Германии пытались поджечь здание Бундестага

На вызов немедленно приехала полиция Берлина, однако злоумышленников задержать не удалось.

Пламя было локализовано уже через полчаса, здание не пострадало.

В Германии пытались поджечь здание Бундестага

Федеральная полиция начала поиск злоумышленников ли сняли их камеры видеонаблюдения, пока не сообщается.

Взрыв в театре Хельсинки

В понедельник, 29 июня, в городском театре Хельсинки (Финляндия) произошел взрыв.

Среди пострадавших — один человек, он был госпитализирован в больницу.

По предварительной информации, причиной взрыва стали технические работы в театре. Полиция выясняет все обстоятельства.

Джерело: BZ-Berlin

Фото: BZ-Berlin

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