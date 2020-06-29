В Германии пытались поджечь здание Бундестага

В Берлине в ночь на понедельник, 29 июня, группа злоумышленников пыталась поджечь Бундестаг — парламент Германии.

Об этом сообщило одно из немецких СМИ.

Неизвестные совершили попытку поджога около 1.00 ночи, пролив легковоспламеняющуюся жидкость на лист ДСП, закрывавший одно из окон на восточной части здания.

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На вызов немедленно приехала полиция Берлина, однако злоумышленников задержать не удалось.

Пламя было локализовано уже через полчаса, здание не пострадало.

Федеральная полиция начала поиск злоумышленников ли сняли их камеры видеонаблюдения, пока не сообщается.

Взрыв в театре Хельсинки

В понедельник, 29 июня, в городском театре Хельсинки (Финляндия) произошел взрыв.

Среди пострадавших — один человек, он был госпитализирован в больницу.

По предварительной информации, причиной взрыва стали технические работы в театре. Полиция выясняет все обстоятельства.

Джерело: BZ-Berlin

Фото: BZ-Berlin