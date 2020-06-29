Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа

В Иране подготовили ордер на арест Дональда Трампа и еще 35 военных и политиков США.

Их обвиняют в терроризме и убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

Иранский прокурор Али Мехр пообещал, что преследование Дональда Трампа продолжаться и после завершения его срока президента.

В заявлении прокурора также говорилось о том, что он совершил запрос в Интерпол с требованием посодействовать в задержании 45-го президента США.

Согласно обновленной информации, Интерпол отказал официальному Тегерану, поскольку не осуществляет никаких действий, связанных с политическим преследованием.

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Убийство Касема Сулеймани

Касема Сулеймани — выдающийся иранский генерал-майор (лейтенант — посмертно), служил в Корпусе стражей Исламской революции. Считается возможным основателем коалиции Россия-Сирия-Иран-Ирак, что враждует с США.

Сулеймани погиб в результате мощного ракетного удара недалеко от аэропорта в Багдаде (Ирак) 3 января 2020 года. Его изуродованное тело смогли опознать только благодаря кольцу, которую он всегда носил на пальце.

Впоследствии дипломаты США, что авиаудар был нанесен по прямому указанию Дональда Трампа.

В ответ на это было осуществлено несколько нападений сторонников генерала на американское посольство в Багдаде.

В Иране смерть Сулеймани признали мученической и посмертно вручили звание генерал-лейтенанта, а 3 января стало государственным праздником — Всемирным днем ​​сопротивления.

Источник: ISNA, Aljazeera