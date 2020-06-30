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Факты / Мир

Без Украины: ЕС определил 14 безопасных стран для путешествий

В страны Евросоюза могут въезжать граждане 14 стран, которые послы ЕС называют безопасными.

В список безопасных стран попали:

  • Алжир;
  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Черногория;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Сербия;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай.

Однако из списка исключили США, Бразилию и Китай. Из-за туристического сезона Греция и Португалия предложили расширить список безопасных стран.

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Франция и Германия выступили за сокращение списка. Там отметили, что безопасными должны быть те страны, где низкий уровень заболеваемости коронавирусом, высокий уровень медицинского обслуживания, а также достоверные данные о количестве больных коронавирусом.

В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что количество больных коронавирусом в Украине не разрешает посещать страны ЕС без ограничений.

В норме показатель, который устанавливается для въезда в ЕС, должен составлять на уровне 16 активных больных коронавирусом на 100 тыс. населения. В Украине же этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения.

Сейчас действуют определенные ограничения на поездки украинцев в ЕС, но это не касается некоторых категорий населения.

С 25 июня немецкий автобусный оператор FlixBus возобновил международные рейсы из Украины. Приобрести билеты на рейсы из Киева можно уже через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену.

Источник: ВВС

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