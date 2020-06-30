Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена отправить в Китай экспертов, которые определят, откуда появился коронавирус.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, это поможет более детально изучить коронавирус, а также понять, как с ним бороться.

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На протяжении последних недель ВОЗ пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

Гебрейесус добавил, что пандемия коронавируса показала все качества человека, как лучшие, так и худшие. Однако сейчас на глобальном уровне пандемия набирает обороты. По его словам, многие страны в мире двигаются в правильном направлении в борьбе с вирусом.

По состоянию на 30 июня коронавирус обнаружили у 10 277 084 человек. Побороть болезнь смогли 5 219 513 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 504 936 человек.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус также сказал, что в некоторых странах сейчас наблюдается всплеск новых случаев коронавируса после того, как они начали ослаблять карантин.