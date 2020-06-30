Сильные ливни в Варшаве затопили много улиц домов, больниц, вокзалов, станций метро и даже министерств.

В течение 10 минут в некоторых районах города выпало 22 мм. Последний раз такие осадки наблюдались два года назад.

— В результате интенсивных осадков, дождя в Варшаве выпало более 40 л на 1 кв метр. Последний раз такого масштаба осадки наблюдались два года назад, — сообщила заместитель мэра Варшавы Рената Казновска.

Но благодаря быстрой реакции всех служб ситуацию удалось взять под контроль.

Читайте: До 35° и ливни в конце месяца: прогноз погоды на июль 2020

Gdyby ktoś chciał coś załatwić w Dyrekcji Generalnej @LPanstwowe, to musi się do nas wybrać kajakiem Piotr Gruszka pic.twitter.com/DiRyTT3u3N — Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) June 29, 2020

В Украине также разбушевалась непогода.

С 22 по 24 июня сильные дожди спровоцировали паводки в западных регионах страны: в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

На выходных — с 27 по 29 июня — непогода в Украине переместилась в восточные области и ударила по Мариуполю. Из-за сильных дождей в городе поднялся уровень воды — он доходил до окон маршруток.