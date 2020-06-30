Глава американского сервиса бронирования жилья Airbnb Брайан Чески прогнозирует глобальные изменения в туризме из-за пандемии коронавируса.

Он утверждает, что туристический бизнес никогда не вернется к тому состоянию, которое было до Сovid-19.

Брайан Чески также ожидает, что отдыхающие будут держаться ближе к дому, ограничивая свои поездки в те места, к которым можно добраться на автомобиле.

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По его словам, сейчас набирают большой популярности национальные парки. Но международный бизнес компании по-прежнему страдает.

— Люди не летают на самолетах, они не пересекают границы, они особо не совершают поездок в города, они не ездят по делам, — сказал Чески.

Он отметил, что происходящие изменения долгие годы будут отражаться на туристическом бизнесе и на бизнесе, связанном с проведением конференций.

— Кризис из-за пандемии коронавируса разрушает Airbnb. Компания в начале мая сократила примерно 25% штата, а также привлекла финансирование в размере $2 млрд путем выпуска долговых и ценных бумаг в целях поддержания своего баланса, — заявил глава американського сервиса бронирования жилья.

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Также Чески сообщил, что Airbnb планирует разместить свои акции на бирже уже в этом году.

Компания Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Этот сервис позволяет туристам бронировать себе жилье у владельцев без посредников и представлен в более 100 тыс. городов мира.

Источник: Axios