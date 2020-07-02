По состоянию на 2 июля коронавирус в мире обнаружили у 10 667 217 человек, за сутки — более 226 тыс. новых случаев.

Полностью излечились от коронавируса 5 336 996 человек, за минувшие сутки — более 127 тыс. побороли болезнь.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 510 632 человека, за минувшие сутки — более 5 тыс.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 685 806;

Бразилия — 1 448 753;

Россия — 653 479;

Индия — 585 493;

Великобритания — 314 992.

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Страны, в которых зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 128 061;

Бразилия — 60 632;

Великобритания — 43 991;

Италия — 34 788;

Франция — 29864.

Утром 1 июля Украина продолжает занимает 34 место в мире по количеству случаев Covid-19, находясь между Кувейтом и Сингапуром.

Страны, куда разрешили въезд украинцам

Пока Украину не внесли в список “безопасных стран”, гражданам которых разрешено путешествовать в страны ЕС. Однако это сделали в ряде других стран, власти которых считает эпидемиологическую ситуацию таковой, что не мешает туризму.

Так, Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория готовы принимать украинских туристов, начиная с 1 июля.

Албания и Турция будут принимать украинский без ограничений.

По прибытии в Египет нашим туристам нужно будет пройти 14-дневную самоизоляцию.

В Черногорию украинском пустят после предъявления “свежего” (не более 48 часов) ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус.

Хорватия разрешит въезд при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.

За последние сутки в мире количество больных коронавирусом продолжила расти. 1 июля было зафиксировано 10 450 628 случаев Covid-19. Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерло 510 632 человека.