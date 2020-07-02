По состоянию на 2 июля коронавирус в мире обнаружили у 10 667 217 человек, за сутки — более 226 тыс. новых случаев.
Полностью излечились от коронавируса 5 336 996 человек, за минувшие сутки — более 127 тыс. побороли болезнь.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 510 632 человека, за минувшие сутки — более 5 тыс.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 685 806;
- Бразилия — 1 448 753;
- Россия — 653 479;
- Индия — 585 493;
- Великобритания — 314 992.
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Страны, в которых зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса:
- США — 128 061;
- Бразилия — 60 632;
- Великобритания — 43 991;
- Италия — 34 788;
- Франция — 29864.
Утром 1 июля Украина продолжает занимает 34 место в мире по количеству случаев Covid-19, находясь между Кувейтом и Сингапуром.
Страны, куда разрешили въезд украинцам
Пока Украину не внесли в список “безопасных стран”, гражданам которых разрешено путешествовать в страны ЕС. Однако это сделали в ряде других стран, власти которых считает эпидемиологическую ситуацию таковой, что не мешает туризму.
Так, Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория готовы принимать украинских туристов, начиная с 1 июля.
Албания и Турция будут принимать украинский без ограничений.
По прибытии в Египет нашим туристам нужно будет пройти 14-дневную самоизоляцию.
В Черногорию украинском пустят после предъявления “свежего” (не более 48 часов) ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирус.
Хорватия разрешит въезд при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.
За последние сутки в мире количество больных коронавирусом продолжила расти. 1 июля было зафиксировано 10 450 628 случаев Covid-19. Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерло 510 632 человека.