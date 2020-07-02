Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна фактически победила коронавирус.
По его мнению, система здравоохранения страны выстояла, “но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили”.
Он считает, что Беларусь в борьбе с пандемией проявил политическое здравомыслие и народную мудрость.
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— После окончательной победы над Covid-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту, — подытожил Лукашенко.
Коронавирус в Беларуси 2 июля
Сейчас Беларусь находится на 26-м месте в мире по количеству зараженных коронавирусом — 62 424. При этом выздоровели уже 47 553 человек.
Умерли от Covid-19, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США) 398 больных.
Лукашенко ранее говорил, что коронавирус — это наказание белорусам за халатное отношение к лесам.
По его мнению, если бы люди уважали природу, то их бы не брали никакие вирусы.
Источник: БЕЛТА