Польша будет платить за тесты на коронавирус для украинских заробитчан

Все украинцы, которые будут ездить в Польшу на работу, будут проходить тестирование на коронавирус за счет государственных средств этой страны.

Об этом сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

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— Украинцам нужно будет обязательно заполнить анкету, в которой указывается место жительства в Польше. Так польские власти будут иметь возможность проверить выполнение норм карантина. Также все граждане Украины, которые едут в Польшу работать, будут проходить тестирование за счет государственных средств, — отметил посол.

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Также 2 июля Польша отменила для украинцев обязательную 14-дневную самоизоляцию, которые прибывает в страну самолетами.

Для других стран, которые не являются полноправными членами ЕС, обязательная самоизоляция в две недели будет действовать и в дальнейшем.

Источник: Укринформ, телеканал Дом