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Факты / Мир

В Черногории узаконили однополые браки

Парламент Черногории легализовал однополые браки, поддержав закон о партнерстве лиц одного пола.

Для принятия закона необходимо было получить 41 голос. За него проголосовали 41 депутата, пятеро — были против.

Законопроект был в парламенте в 2019 году, но не набрал голосов.

Теперь у однополые пары обладают теми же правами, что и гетеросексуальные, но без возможности усыновления детей.

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О принятии закона сообщил и президент страны Мило Джуканович.

Он привествует легализацию однополых браков и считает, что общество взрослеет и начинает принимать людей с различиями.

— Черногория стала на шаг ближе к самым развитым мировым демократиям. Когда Черногория приняла закон об однополых браках, она впервые начала регулировать их законные права, — написал он.

Однополые браки в Северной Ирландии

В конце 2019 года однополые браки легализовали в Северной Ирландии. Страна стала последней в составе Великобритании, которая узаконила партнерства лиц одного пола.

Также в это время в Великобритании приняли закон о правах женщин на безопасный аборт.

Источник: Vijesti

Фото: Dreamstime

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