Парламент Черногории легализовал однополые браки, поддержав закон о партнерстве лиц одного пола.

Для принятия закона необходимо было получить 41 голос. За него проголосовали 41 депутата, пятеро — были против.

Законопроект был в парламенте в 2019 году, но не набрал голосов.

Теперь у однополые пары обладают теми же правами, что и гетеросексуальные, но без возможности усыновления детей.

О принятии закона сообщил и президент страны Мило Джуканович.

Он привествует легализацию однополых браков и считает, что общество взрослеет и начинает принимать людей с различиями.

???????? is one step closer to joining the most developed world democracies! By adopting the Law on Same Sex Life Partnership, ???????? is for the first time regulating the legal rights of same-sex couples! #LGBT@UNHumanRights@EURightsAgency@ILGAEurope

— Milo Đukanović (@predsjednik_cg) July 1, 2020