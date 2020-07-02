В Казахстане вернули жесткий карантин

Государственная комиссия Казахстана приняла решение о возобновлении жесткого карантина для сдерживания пандемии коронавируса.

Ограничения вводятся с 5 июля и продлятся в течение двух недель.

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что карантин могут продлить еще на две недели или усилить его.

На период карантина в стране запретят работу большинства учреждений и проведение массовых мероприятий. Работать будут по записи медицинские центры, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки, террасы кафе и ресторанов.

Международное сообщение Казахстан не будет закрывать, но будут ограничения по движению внутреннего транспорта.

Гражданам разрешат тренировки на открытом воздухе, однако перемещаться парками, скверами и улицами можно будет группой не более трех человек. Также снова будет действовать ограничение на передвижение для людей, которые старше 65 лет.

Всего во время пандемии коронавируса в Казахстане зафиксировали более 42,5 тыс. больных. За последние сутки было выявлено 1 509 новых случаев, а накануне — более 1 600, что стало рекордом для страны.

Коронавирус в мире

По состоянию на 2 июня коронавирус в мире зафиксировали в 10 667 217 человек, за сутки — более 226 тыс. новых случаев.

Полностью излечились от коронавируса 5 336 996 человек, за минувшие сутки — более 127 тыс. выздоровели.

Наибольшее количество больных выявлено в США (2 685 806), Бразилии (1 448 753), России (653 479), Индии (585 493) и Великобритании (314 992).

Источник: Vласть