В США пара после 53 лет брака умерла от Covid-19 с интервалом в час

Супружеская пара из Техаса в США умерла от Covid-19 с интервалом в один час, держась в больнице за руки.
Сначала их госпитализировали отдельно, однако впоследствии медсестра воссоединила Бетти и Кертиса Тарпли, которые поженились 53 года назад.
Их сын Тим Тарпли рассказал об истории любви родителей.
— Они бегали в одной школе, но не встречались, однако впоследствии снова встретились и начали отношения, а через некоторое время поженились, — сказал он.
У Бетти и Кертиса Тарпли было двое детей, пятеро внуков и четверо правнуков.
Читайте: Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску от Covid-19
Пара умерла из-за Covid-19 с интервалом в 6 минут
Похожий печальный случай произошел в апреле также в США. Супруги Стюарт и Эдриан Бейкеры, которые прожили в браке более 51 лет, умерли от осложнений, вызванных Covid-19, с интервалом в 6 минут.
Как рассказал сын погибших, у его родителей было “идеальное здоровье” всего за несколько недель до смерти.
Источник: CBS News
Фото: Teresa Woodard