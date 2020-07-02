В США пара после 53 лет брака умерла от Covid-19 с интервалом в час

Супружеская пара из Техаса в США умерла от Covid-19 с интервалом в один час, держась в больнице за руки.

Сначала их госпитализировали отдельно, однако впоследствии медсестра воссоединила Бетти и Кертиса Тарпли, которые поженились 53 года назад.

Их сын Тим Тарпли рассказал об истории любви родителей.

— Они бегали в одной школе, но не встречались, однако впоследствии снова встретились и начали отношения, а через некоторое время поженились, — сказал он.

У Бетти и Кертиса Тарпли было двое детей, пятеро внуков и четверо правнуков.

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Пара умерла из-за Covid-19 с интервалом в 6 минут

Похожий печальный случай произошел в апреле также в США. Супруги Стюарт и Эдриан Бейкеры, которые прожили в браке более 51 лет, умерли от осложнений, вызванных Covid-19, с интервалом в 6 минут.

Как рассказал сын погибших, у его родителей было “идеальное здоровье” всего за несколько недель до смерти.

Источник: CBS News

Фото: Teresa Woodard