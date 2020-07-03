Черногория, которая еще 2 июня объявил, что первой в ЕС преодолела коронавирус, по состоянию на 3 июля переместилась с зеленой в красную зону списока стран со сложной эпидситуацией и высоким уровнем распространения Covid-19, составленного Минздравом Украины.

Сейчас там 46 больных коронавирусом на 100 тыс. населения. Сама Украина тоже среди 62 стран красной зоны. У нас этот показатель — 59,7.

Кстати, в субботу, 4 июля, в Черногорию из Украины вылетит первый после карантина чартерный рейс.

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Для украинцев, которые вернутся из Черногории, это означает, что им придется пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию с помощью программы Дій вдома.

От обсервации освобождаются те граждане, которые по прибытии сдали ПЦР-тест и получили отрицательный результат.

В Госагентстве развития туризма Украины отмечают, что в Египет также пока лучше не ехать, потому что он пока в красной зоне.

В зеленой зоне остаются Албания, Турция и Хорватия.

Список МОЗ країн зеленої та…

Коронавирус в Черногории

Власти Черногории 2 июня объявили, что первыми в Европе преодолели эпидемию Сovid-19.

На протяжении 42 дней там не было ни одного случая. Но 14 июня обнаружили девять новых инфицированных.

Причина повторной вспышки — выезд граждан Черногории на полуфинальный матч Кубка Сербии между Партизаном и Црвеной Звездой (1:0).

Источник Державне агентство розвитку туризму України