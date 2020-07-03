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Факты / Мир

Лидер КНДР объяснил отсутствие данных о коронавирусе в стране

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна предотвратила проникновение злокачественного вируса и поддерживала стабильную ситуацию.

Он утверждает, что в стане нет случаев заражения вирусом, хотя аналитики говорят, что это маловероятно.

Лидер КНДР сказал, что успех в борьбе с вирусом был достигнут дальновидным руководством ЦК партии.

— Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемиологическую ситуацию, несмотря на мировой кризис в отрасли здравоохранения, что является блестящим успехом, — заявил Ким Чен Ын.

Но он подчеркнул важность поддержания максимальной готовности без ослабления на противоэпидемическом фронте, добавив, что вирус все еще присутствует в соседних странах.

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Обязательные маски в Северной Корее

В конце января Северная Корея быстро выступила против вируса — изолировала свои границы, а затем изолировала сотни иностранцев в столице страны, Пхеньяне.

Лидер также поместил десятки тысяч своих граждан в изоляцию и закрыл школы.

Северная Корея вновь открыла школы, но сохранила запрет на публичные собрания и обязала людей носить маски в общественных местах.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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