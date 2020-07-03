Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам

Украинцы завидуют белорусам, потому что они живут в безопасной стране.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны.

— Мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы, — сказал он.

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Также Лукашенко вспомнил и о предстоящих выборах. Он заявил, что уже “наелся этой президентской доли”.

— Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами, — сказал он.

Он призвал не голосовать за него из жалости.

— Лукашенки приходят и уходят, будут другие. Он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться, — сказал он.

Коронавирус в Беларуси

2 июня Лукашенко заявил, что Беларусь фактически победила коронавирус. По его мнению, система здравоохранения страны выстояла.

Он считает, что Беларусь в борьбе с пандемией проявила политическое здравомыслие и народную мудрость.

Источник: официальный сайт президента Беларуси

Фото: официальный сайт президента Беларуси