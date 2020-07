В США коронавирусом за сутки заболело рекордное количество людей. Covid-19 подтвердили у 55 274 больных.

Таких показателей не было ни у одной страны мира от начала пандемии. В течение последних двух недель уровень заболеваемости увеличился в 37 из 50 штатов.

Президент США Дональд Трамп такие высокие показатели объяснил увеличением проведенных тестирований. Он отметил, несмотря на большое количество новых случаев Covid-19, уровень смертности от болезни в стране уменьшается.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020