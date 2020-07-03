Президент США Дональд Трамп не хотел слушать негативную информацию о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Об этом в интервью журналистам заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Более того, Болтон рассказал, что чувствовал на себе гнев Трампа, когда докладывал ему о действиях России.

— Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу, — Ред.) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать, — сказал Болтон.

По словам экс-советника, все понимают характер деятельности России, за исключением президента, возможно.

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Однако разведывательное сообщество информировало Трампа, чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно “президент ворчал и жаловался по этому поводу”.

Книга Болтона

23 июня вышла книга Джона Болтона Комната, где это произошло: мемуары Белого дома.

В книге описываются громкие подробности и мотивация деятельности Дональда Трампа на посту президента.

В частности, описывается ситуация, когда Трамп отказал в военной помощи, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование коррупции в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.