Почти два десятка вакцин от коронавируса сейчас испытывают на людях в мире. Во Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время планируют определиться с перечнем критериев, по которому будут оценивать их эффективность.

Об этом на брифинге ВОЗ сообщила эксперт по исследованиям и разработке Анна Мария Энао-Рестрепо.

— Сегодня мы имеем четыре разных типа вакцины, — сообщила Анна Мария Энао-Рестрепо.

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По ее прогнозам, количество вакцин, которые будут проходить клинические испытания, будет расти. ВОЗ разработает критерии, которые помогут определить — помогает то или иное вещество в борьбе с коронавирусом.

Media briefing on 2nd Global COVID-19 R&D Forum with @doctorsoumya https://t.co/7rEVcHUuZz — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 2, 2020

С начала распространения коронавируса в мире ученые со всех стран стали работать над созданием вакцины от Covid-19.

Но пока эти исследования и эксперименты не увенчались успехом.

По оценке ВОЗ, разработка спасительной вакцины обойдется в $31 млрд.