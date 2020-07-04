PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 4 июля

По состоянию на 4 июля коронавирус в мире обнаружили в 11 197 175 человек, за сутки — почти 355 тыс. новых случаев.

Полностью излечились от коронавируса 6 342 950 человек, за минувшие сутки — более 400 тыс. побороли болезнь.

От осложнений, вызванных коронавируса, умерли 529 197 человек, за минувшие сутки — более 8,5 тыс.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 2 890 588;
  • Бразилия — 1 543 341;
  • Россия — 667 883;
  • Индия — 649 889;
  • Испания — 297 625.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

  • США — 132 101;
  • Бразилия — 63 254;
  • Великобритания — 44 131;
  • Италия — ​​34 833;
  • Франция — 29 893.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Сингапуром. По состоянию на 4 июля в стране зафиксировано 46 763 случая коронавируса.

Страны, которые ослабили карантин

Турция внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на жительство.

Кроме того, по его словам, Анкара готова обсуждать вопрос упрощения визовых требований для украинцев, которые лечатся в Турции.

Для сравнения, статистика коронавируса на 3 июля свидетельствует о 10 842 416 инфицированных, а суточный прирост составил более 200 тыс. больных.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх