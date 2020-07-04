По состоянию на 4 июля коронавирус в мире обнаружили в 11 197 175 человек, за сутки — почти 355 тыс. новых случаев.
Полностью излечились от коронавируса 6 342 950 человек, за минувшие сутки — более 400 тыс. побороли болезнь.
От осложнений, вызванных коронавируса, умерли 529 197 человек, за минувшие сутки — более 8,5 тыс.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 890 588;
- Бразилия — 1 543 341;
- Россия — 667 883;
- Индия — 649 889;
- Испания — 297 625.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 132 101;
- Бразилия — 63 254;
- Великобритания — 44 131;
- Италия — 34 833;
- Франция — 29 893.
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По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Сингапуром. По состоянию на 4 июля в стране зафиксировано 46 763 случая коронавируса.
Страны, которые ослабили карантин
Турция внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на жительство.
Кроме того, по его словам, Анкара готова обсуждать вопрос упрощения визовых требований для украинцев, которые лечатся в Турции.
Для сравнения, статистика коронавируса на 3 июля свидетельствует о 10 842 416 инфицированных, а суточный прирост составил более 200 тыс. больных.