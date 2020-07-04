По состоянию на 4 июля коронавирус в мире обнаружили в 11 197 175 человек, за сутки — почти 355 тыс. новых случаев.

Полностью излечились от коронавируса 6 342 950 человек, за минувшие сутки — более 400 тыс. побороли болезнь.

От осложнений, вызванных коронавируса, умерли 529 197 человек, за минувшие сутки — более 8,5 тыс.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 890 588;

Бразилия — 1 543 341;

Россия — 667 883;

Индия — 649 889;

Испания — 297 625.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 132 101;

Бразилия — 63 254;

Великобритания — 44 131;

Италия — ​​34 833;

Франция — 29 893.

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По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Сингапуром. По состоянию на 4 июля в стране зафиксировано 46 763 случая коронавируса.

Страны, которые ослабили карантин

Турция внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на жительство.

Кроме того, по его словам, Анкара готова обсуждать вопрос упрощения визовых требований для украинцев, которые лечатся в Турции.

Для сравнения, статистика коронавируса на 3 июля свидетельствует о 10 842 416 инфицированных, а суточный прирост составил более 200 тыс. больных.