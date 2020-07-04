Советница президента США Дональда Трампа Кирмберли Гилфойл заразилась коронавирусом.

В ее обязанности входит заниматься сбором средств на предвыборную кампанию Трампа.

По словам руководителя аппарата, она сдала тест на коронавирус, который и показал положительный результат. Кирмберли Гилфойл сразу изолировали.

Читайте: Коронавирус в мире: статистика и заявление Трампа о “сюрпризе” в связи с вакциной

Сейчас она чувствует себя хорошо, и симптомов болезни нет. Однако ей предстоит пройти еще одно исследование на коронавирус.

Гилфойл является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.

В то же время президент США Дональд Трамп призывает американцев носить маски, однако сам этого не делает.

В одном из своих интервью он сказал, что пробовал носить маску, и ему очень понравилось, так как он похож на героя из фильма Одинокий рейнджер.

Тогда Трамп также рассказал, что не пользуется маской потому, что все, кто к нему подходят, проходят обязательное тестирование на коронавирус.