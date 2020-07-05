Статистика коронавируса в мире на 5 июля говорит о 11 267 309 больных, за сутки заболело еще 70 тыс. человек. Это впервые за несколько дней, когда суточный прирост стал меньше 100 тысяч.
В то же время выздоровели полностью 6 445 057 пациентов, из которых более 100 тыс. за сутки. Умерло от Covid-19 530 754 человека.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 839 436;
- Бразилия — 1 577 004;
- Россия — 673 564;
- Индия — 673 165;
- Испания — 299 080.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 129 676;
- Бразилия — 64 265;
- Великобритания — 44 283;
- Италия — 34 854;
- Мексика — 30 366.
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По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Казахстаном. По состоянию на 4 июля в стране зафиксировано 47 677 больных.
Карантин в других странах
С 4 июля в Англии существенно ослабили карантин: открылись бары, рестораны и парикмахерские.
В то же время Испания закрыла на карантин район с 200 тысячами жителей из-за вспышки коронавируса.
В Иране также вновь усилили ограничения, сделав обязательным ношение масок в общественных местах.
Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 4 июля свидетельствует о 11 197 175 больных, тогда за сутки заболели более 355 тыс. человек. В то же время более 400 тыс. пациентов полностью побороли болезнь.