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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 5 июля

Статистика коронавируса в мире на 5 июля говорит о 11 267 309 больных, за сутки заболело еще 70 тыс. человек. Это впервые за несколько дней, когда суточный прирост стал меньше 100 тысяч.

В то же время выздоровели полностью 6 445 057 пациентов, из которых более 100 тыс. за сутки. Умерло от Covid-19 530 754 человека.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 2 839 436;
  • Бразилия — 1 577 004;
  • Россия — 673 564;
  • Индия — 673 165;
  • Испания — 299 080.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

  • США — 129 676;
  • Бразилия — 64 265;
  • Великобритания — 44 283;
  • Италия — 34 854;
  • Мексика — 30 366.

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По количеству больных Украина занимает 34 место — между Кувейтом и Казахстаном. По состоянию на 4 июля в стране зафиксировано 47 677 больных.

Карантин в других странах

С 4 июля в Англии существенно ослабили карантин: открылись бары, рестораны и парикмахерские.

В то же время Испания закрыла на карантин район с 200 тысячами жителей из-за вспышки коронавируса.

В Иране также вновь усилили ограничения, сделав обязательным ношение масок в общественных местах.

Для сравнения, статистика коронавируса в мире на 4 июля свидетельствует о 11 197 175 больных, тогда за сутки заболели более 355 тыс. человек. В то же время более 400 тыс. пациентов полностью побороли болезнь.

Фото: Dreamstime

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