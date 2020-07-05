В американской Флориде зафиксировали заражения человека амебой Naegleria Fowleri.

Одноклеточный организм разрушает мозг после проникновения.

Других подробностей в министерстве здравоохранения Флориды не раскрывают.

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Всего в США было зарегистрировано 143 случая заражения этой амебой, в частности во Флориде — 37.

Амеба обычно встречается в теплой пресной воде озер и прудов. Смертность от нее — 99%.

Смерть от амебы Naegleria Fowleri

В Великобритании в 2018 году от Naegleria Fowleri умер серфер.

Врачи сначала констатировали у него инсульт, но после вскрытия медики обнаружили в мозгу человека амебу.

Вероятно, спортсмен заразился в бассейне с волнами в городе Вейко в штате Техас.