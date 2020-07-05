В американской Флориде зафиксировали заражения человека амебой Naegleria Fowleri.
Одноклеточный организм разрушает мозг после проникновения.
Других подробностей в министерстве здравоохранения Флориды не раскрывают.
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Всего в США было зарегистрировано 143 случая заражения этой амебой, в частности во Флориде — 37.
Амеба обычно встречается в теплой пресной воде озер и прудов. Смертность от нее — 99%.
Смерть от амебы Naegleria Fowleri
В Великобритании в 2018 году от Naegleria Fowleri умер серфер.
Врачи сначала констатировали у него инсульт, но после вскрытия медики обнаружили в мозгу человека амебу.
Вероятно, спортсмен заразился в бассейне с волнами в городе Вейко в штате Техас.