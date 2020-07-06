Бали начинает принимать иностранцев с 11 сентября

С 11 сентября индонезийский остров Бали начинает принимать иностранных туристов.

По словам губернатора Бали Уайана Костера, необходимо уже начинать работать над возобновлением обычной деятельности в интересах общественности.

— Мы должны продолжать прикладывать максимум усилий, чтобы справиться с коронавирусом, сказал губернатор.

Касательно того, будут ли ограничения на въезд для туристов из стран, где неблагоприятная эпидемиологическая ситуация – пока неизвестно.

Уже к концу июля Индонезия намерена полностью восстановить внутренний туризм.

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Жители страны смогут без ограничений посещать пляжи, храмы и другие популярные достопримечательности.

За все время пандемии на Бали зафиксировали более 1,9 тыс. случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 23 человека.

По состоянию на 6 июля в Индонезии коронавирус подтвердился у 64 958 человек, 1607 новых случаев за сутки.

Полностью выздоровели 29 919 человек, умер 3 241 человек.

Однако со стремительным распространением коронавируса любые путешествия составляют высокий риск заразиться Covid-19. Центр общественного здоровья выпустил рекомендации путешествующим.